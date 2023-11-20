Петропавловск-Камчатский, 20 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Трасса к будущему аэропорту на Камчатке готова на 98%, и она будет сдана в конце ноября. Строителям осталось завершить установку знаков и части барьерного ограждения.

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«Этот объект крайне важен для нас, потому что дорога ведет к строящимся главным воздушным воротам Камчатки. И первое, что будут видеть жители региона и туристы, выходя из аэропорта, — качественную дорогу со всей необходимой инфраструктурой», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он также подчеркнул, что в проект был заложен заезд к памятнику «Здесь начинается Россия», на фоне которого фотографируются все, кто прибывает в регион.

Дорогу начали строить в 2021 году. Общая протяженность участка составляет чуть более трёх километров, площадь покрытия — более 35 тысяч квадратных метров. На протяжении трассы оборудованы четыре пешеходных перехода, установлены два автобусных павильона и светофор. Также обустроена пешеходная дорожка длиной 2,7 тысячи погонных метров.

Строительство трехкилометровой четырехполосной трассы ведется в рамках краевого проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Национальный проект инициирован президентом Владимиром Путиным. Он успешно реализуется с 2019 года: в регионе идет ремонт дорог, мостов, установка камер фиксации нарушений ПДД, особое внимание уделяется качеству работ. Основная цель нацпроекта — снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза к 2030 году.