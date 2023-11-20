Москва, 20 ноября, 2023, 12:56 — ИА Регнум. Никаких попыток контактов со стороны Соединённых Штатов с Россией по урегулированию ситуации на Украине на прошедшем саммите АТЭС не было, заявил 20 ноября пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не было ли на саммите АТЭС или по другим дипломатическим каналам попыток контактов со стороны США касательно возможностей урегулирования кризиса на Украине.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Алексей Оверчук, возглавлявший российскую делегацию, заявил, что участники АТЭС приняли итоговую декларацию по итогам встречи с учётом позиции Москвы. По его словам, документ приняли путём консенсуса. Оверчук подчеркнул, что это спокойный рабочий документ, который обозначает основные экономические проблемы.

Вице-премьер также добавил, что делегация РФ считает успешным прошедший в Сан-Франциско саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. Он отметил, что российскую делегацию приняли доброжелательно, атмосфера была рабочей.