Сент-Пол, США, 20 ноября, 2023, 12:42 — ИА Регнум. Игра российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова вызывает беспокойство. Об этом заявил генеральный менеджер клуба Билл Герин.

Maxim Thore/Global Look Press Кирилл Капризов

«Игра Капризова и Мэтта Болди нас беспокоит, но я верю в этих парней. Временами такие ситуации пережить сложнее, чем травму. Нам нужно продолжать поддерживать их и пытаться направить на правильный курс», — приводит его слова The Athletic.

В текущем сезоне Капризов провёл 17 матчей в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), набрав 15 очков — пять шайб и 10 голевых передач. В двух последних встречах он не отметился результативными действиями.

«Миннесота» проиграла последние пять матчей. После 17 игр команда набрала 14 очков и занимает 12-е месте в Западной конференции НХЛ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Капризов заявил, что для укрепления иммунитета регулярно принимает пантовые ванны на Алтае, в которые добавляют кровь с молодых рогов оленей-маралов. Он уточнил, что, по его мнению, такие процедуры можно проходить, если от них самочувствие не становится хуже. Также Капризов отметил, что на протяжении шести-семи лет ездил на Алтай, где принимал такие ванны, и не был там только последние два года.