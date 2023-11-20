Москва, 20 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. В Кремле не знакомы с высказываниями премьер-министра Армении Никола Пашиняна о якобы ведущейся подготовке к войне Азербайджана и Армении, на официальном уровне звучат сообщения о готовности к мирным переговорам, заявил журналистам 20 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Патрин/ТАСС Премьер-министр Армении Никол Пашинян

«Я, к сожалению, не могу ничего сказать, потому что я не знаком с такими заявлениями Азербайджана (о якобы готовящихся военных действиях. — Прим. ред.) на государственном уровне. Мы слышали совсем другие заявления руководства страны, руководства Азербайджана, в которых говорится как раз о завершении одного этапа и необходимости выхода на готовность к заключению мирного договора», — сказал Песков.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 18 ноября Пашинян заявил, что некоторые шаги Азербайджана создают впечатление, будто Баку готовится к новым боевым действиям. «Нам кажется, что ведётся подготовка к развязыванию новой военной агрессии против Армении», — сказал он. По словам Пашиняна, властям его страны кажется «подозрительным», что в Баку на официальном уровне стали называть Армению Западным Азербайджаном.

Вооружённые силы Азербайджана 19 сентября начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, которые закончились через день согласием Степанакерта на условия Баку. Спустя несколько дней более ста тысяч этнических армян покинули регион. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 15 октября поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха. При этом ещё в октябре 2022 года Пашинян признал Нагорный Карабах территорией Азербайджана.