Москва, 20 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 20 ноября по видеосвязи примет участие в церемонии передачи российским регионам крупной партии нового общественного транспорта. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Кряжев/РИА Новости

Он пояснил, что в ходе мероприятия будет передаваться новая техника для обновления общественного транспорта в субъектах РФ.

«Вы знаете, что сейчас осуществляется достаточно широкомасштабная программа по обновлению общественного транспорта, и вот крупная партия в самых разных регионах сегодня будет передаваться для эксплуатации», — уточнил Песков.

Официальный представитель Кремля добавил, что Путин выступит в начале мероприятия, также с докладом выступит министр транспорта РФ Виталий Савельев, он расскажет о ситуации по обновлению парка общественного транспорта в регионах в целом, также выступят крупнейшие автопроизводители и главы соответствующих субъектов.

Как передавало ИА Регнум, в Москве построят два уникальных предприятия для электротранспорта. По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, в селе Красная Пахра построят крупнейший в России завод «Росатома» по производству тяговых аккумуляторных батарей. Также здесь создадут консолидированный центр «КамАЗ» по техническому обслуживанию наземного городского и коммерческого транспорта. К концу 2030 года завод поставит 150 тыс. тяговых аккумуляторных батарей для электромобилей «Москвич» и более 5 тыс. для московских электробусов. На заводе начнётся производство батарей для речного электротранспорта, трамваев и самокатов.