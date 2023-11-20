Москва, 20 ноября, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин изложит позицию России по актуальным вопросам в своём выступлении на виртуальном саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«Повестка понятна, нынешняя ситуация непростая, будет изложена позиция России, она хорошо известна», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, глава России примет участие в виртуальном саммите G20. Впервые за долгое время глава государства и западные лидеры могут стать участниками одного мероприятия. Кроме того, в планах президента участие в телемосте стран БРИКС.

17 ноября Песков сообщил, что в Кремле готовятся к тому, что президент будет участвовать в онлайн-саммите G-20. Мероприятие запланировали на 22 ноября. В октябре официальный представитель МИД Индии Ариндам Багчи сообщил, что приглашения на саммит разослали, Нью-Дели ожидает участия максимально возможного числа лидеров стран, входящих в объединение.

На саммите G20 в Нью-Дели в сентябреРоссию представил глава МИД Сергей Лавров.