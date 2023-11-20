Москва, 20 ноября, 2023, 12:32 — ИА Регнум. Россия сожалеет, что добрые отношения с Финляндией утрачены из-за русофобской позиции Хельсинки. Об этом пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил 20 ноября журналистам, комментируя решение финских властей о закрытии КПП на границе с Россией.

Иван Шилов ИА Регнум

Ранее издание IltaLehti сообщило, что все пропускные пункты на границе с РФ будут закрыты в ночь на 22 ноября из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака и Сомали. По словам Пескова, это решение руководства Финляндии не вызывает ничего кроме глубокого сожаления.

«Вряд ли сейчас мы способны повлиять [на ситуацию], потому что как такового диалога нет, и не по нашей вине, собственно, не мы были инициаторами сворачивания диалога», — сказал представитель Кремля.

Он напомнил, что у России и Финляндии были «давние добрые отношения», основанные на взаимном уважении. Теперь им на смену пришла «исключительно русофобская позиция» финского руководства.

Как сообщало ИА Регнум, ранее финское правительство решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки это решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией. Оставшиеся КПП расположены на севере Финляндии.

В российском МИД заявили, что Москва из-за конфронтационных действий Финляндии решила прекратить действие межправительственного соглашения о содействии приграничному сотрудничеству, подписанному в Хельсинки в 2012 году.