Москва, 20 ноября, 2023, 12:39 — ИА Регнум. Россия продолжит операцию по вывозу россиян из сектора Газа. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

МЧС России/ТАСС

«Мы, разумеется, очень тщательно отслеживаем работу наших спасателей, наших дипломатов по вызволению из Газы наших сограждан», — отметил он, добавив, что работа осуществляется на ежедневной основе и она весьма напряженная.

По его словам, чуть меньше половины желающих из Газы смогли попасть в Россию, данный процесс будет продолжаться.

«Наши спасатели намерены и дальше работать», — уточнил Песков.

Как передавало ИА Регнум, 19 ноября ещё одна группа россиян и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа, вылетела в Москву. Самолёт Ил-76 доставил 117 соотечественников в Россию. В пути россиян сопровождали медики и психологи МЧС. Отмечается, что уже удалось вывезти более 550 человек, включая 230 детей. Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Москву 12 ноября. На борту находились 70 человек. Затем в Россию 15 ноября спецбортом доставили 98 человек.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов 17 ноября сообщил, что никому из эвакуированных из сектора Газа россиян не потребовалась госпитализация.