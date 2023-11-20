Москва, 20 ноября, 2023, 12:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшее время направит телеграмму соболезнований семье бывшего губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщил журналистам 20 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Михаил Климентьев/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и Аман Тулеев

Как сообщало ИА Регнум ранее, Тулеев скончался 20 ноября на 80-м году жизни.

«Президент в самое ближайшее время направит телеграмму соболезнования родным и близким. В бытность Тулеева руководителем региона они неоднократно общались, в том числе в весьма и весьма непростых ситуациях», — сказал Песков.

У Путина и Тулеева были прекрасные личные отношения, президент страны всегда высоко ценил заслуги бывшего губернатора, добавил пресс-секретарь главы государства.

Тулеев руководил Кемеровской областью с 1997 по 2018 год. Он удостоен множества наград, в том числе ордена Почёта, ордена Александра Невского и ордена «За заслуги перед Отечеством».

Тулеев попросил об отставке в апреле 2018 года после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, в результате которого погибли 60 человек. В том же месяце Тулеев стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем был избран его спикером.