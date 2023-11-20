Санкт-Петербург, 20 ноября, 2023, 12:23 — ИА Регнум. Писательница и правозащитница Нина Катерли скончалась на 90-м году жизни, сообщил 20 ноября депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский.

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«Умерла Нина Семёновна Катерли. Замечательный человек, писатель, антифашист, правозащитник», — написал Вишневский на своих страницах в социальных сетях.

Катерли родилась в 1934 году в Ленинграде. Её отец работал военным корреспондентом газеты «На страже Родины», мать была писательницей и журналистом. Окончив Технологический институт, Катерли также занялась литературой.

Она является автором 15 художественных и публицистических произведений. Некоторые из них переведены на другие языки и изданы в ряде стран мира. С 1990-х годов Катерли также занималась правозащитной и общественной деятельностью.

Весной 2023 года в квартире Катерли были проведены обыски. Дочь Катерли Елена Эфрос высказывала предположения, что обыски были связаны с уголовным делом об оправдании терроризма, фигурантом которого является внучка Катерли — режиссёр Евгения Беркович.