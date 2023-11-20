Москва, 20 ноября, 2023, 12:16 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении «Яндекса» из-за нарушения закона о рекламе, сообщили 20 ноября в пресс-службе ведомства.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

Так, по данным ФАС, в рекламе подписки на сервис компании указывалась более низкая цена услуги со скидкой 44%, которая не соответствовала действительности.

«При попытке приобрести подписку по указанной цене заявителю было отказано в покупке. Таким образом, потребители получали неверную информацию о стоимости услуги», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что ФАС проведёт проверку сложившейся ситуации и назначит наказание, если факт нарушения будет подтверждён.

Как сообщало ИА Регнум, 19 июня мировой суд в Москве наложил административный штраф на одну из крупнейших площадок «Яндекс», признав её виновной в повторном непредоставлении Федеральной службе безопасности России информации о пользователях.

Судом в отношении компании назначен административный штраф в размере двух миллионов рублей, который был обжалован и вступил в законную силу.