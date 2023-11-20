Киев, 20 ноября, 2023, 12:12 — ИА Регнум. Конфликт на Украине не закончится, если к власти в США придёт прежний президент Дональд Трамп, так как Вашингтону выгодно продолжение боевых действий. Об этом бывший украинский премьер-министр Николай Азаров написал на своей странице в социальной сети.

Shealah Craighead/White House Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Азаров отметил, что не верит обещаниям Трампа в течение 24 часов прекратить конфликт на Украине в случае своей победы на выборах в 2024 году. Трамп, по его словам, реалист, а США считают Россию врагом и соперником.

«И если у Трампа считают Россию врагом и соперником, для чего им тогда прекращать конфликт, вот скажите?!» — написал экс-премьер в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

По мнению политика, США заинтересованы в том, чтобы в ходе украинского конфликта расходовался человеческий ресурс, чтобы средства шли не на развитие, не на инфраструктуру. И на этом США будут стоять, пока не будет устранён действующий киевский режим.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Азаров заявил, что Украина за годы своего стремления в ЕС получила только рост тарифов и цен в несколько раз. Он также сообщил, что содержание офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского обходится стране примерно в $58 тыс. в час, что соответствует 2,1 млн гривен.