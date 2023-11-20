Лондон, 20 ноября, 2023, 12:11 — ИА Регнум. Украинцы не хотят погибать ради захвата Донбасса и Крыма. Об этом заявил капитан ВСУ Владимир Омелян в интервью британской газете The Guardian.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, киевскому режиму для этого понадобятся ещё 300-500 тыс. солдат и нужное количество танков и самолётов F-16 с Запада.

«Но я не вижу ещё 500 тысяч человек, готовых погибнуть», — сказал Омелян.

Он добавил, что Украина могла бы пойти на переговоры с Россией ради прекращения огня, но только с целью дальнейшего вступления в НАТО и усиления своей армии.

Как сообщало ИА Регнум, экс-глава пресс-службы генштаба ВСУ Владислав Селезнёв назвал туманными дальнейшие перспективы для армии в зоне боевых действий из-за сложностей с выделением оружия и боеприпасов Украине. Он отметил, что численность личного состава украинских военных оценивается в 1,3 млн человек, всем им необходимо оружие и боеприпасы.

Президент России Владимир Путин заявил, что если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть отменят указ главы киевского режима Владимира Зеленского о запрете переговоров.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что президент России никогда не исключает контакты, тем более на высшем уровне. Он добавил, что Путин всегда был и остаётся сторонником результативных контактов не просто ради самого процесса, а ради результата.