Кемерово, 20 ноября, 2023, 12:01 — ИА Регнум. Прощание с бывшим губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым пройдёт 22 ноября в Музыкальном театре Кузбасса. Об этом говорится на сайте Кузбасского регионального института развития профессионального образования (КРИРПО).

Александр Кряжев/РИА Новости Аман Тулеев

«Двадцать второго ноября в 11.00 в Музыкальном театре Кузбасса имени А. К. Боброва состоится прощание с Аманом Гумировичем Тулеевым», — говорится в сообщении института.

Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушёл из жизни в возрасте 79 лет. О кончине экс-главы региона сообщил действующий губернатор Кемеровский области Сергей Цивилёв. Он назвал Тулеева ярким, неординарным человеком, посвятившим всю свою жизнь Кузбассу и России, которого помнят как истинно народного губернатора, ставившего на первое место интересы людей.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью в период с 1997 по 2018 год. Он удостоен множества наград, в том числе ордена Почета, ордена Александра Невского. Тулеев являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством», у него были ордена иностранных государств, а также почётные звания — «Народный губернатор» и «Герой Кузбасса».

Тулеев попросил о своей отставке после пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово, унёсшем жизни 60 человек. Он выступил с открытым видеообращением к кемеровчанам 1 апреля 2018 года, а также обратился к главе государства Владимиру Путину с просьбой досрочно прекратить его полномочия.

В том же месяце Тулеев стал депутатом Кемеровского облсовета, а затем был избран его спикером. В сентябре того же года его назначили ректором Кузбасского регионального института развития профессионального образования.