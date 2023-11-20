Москва, 20 ноября, 2023, 11:44 — ИА Регнум. Росавиация предложила российским авиакомпаниям начать полёты в Северную Корею (КНДР). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.

Aleksander Polyakov/Global Look Press

В тексте говорится, что Росавиация предложила двум авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Аврора» начать авиаперевозки в северокорейскую столицу Пхеньян. По данным газеты, представители ведомства посетили Северную Корею на минувшей неделе для проработки вопросов по организации рейсов российских авиакомпаний.

По словам источника издания, делегация Росавиации могла обсуждать увеличение числа регулярных рейсов и корректировку действующих соглашений о воздушном сообщении между двумя странами.

В публикации сказано, что «Аэрофлот», Росавиация и Минтранс никак не прокомментировали данную ситуацию.

Сегодня слетать в КНДР можно только из Владивостока на рейсах северокорейской авиакомпании Air Koryo. Цена на билет может стоить $230.

Как передавало ИА Регнум, с 1 июля по поручению президента России Владимира Путина было возобновлено регулярное авиасообщение между Россией и Кубой.

В авиакомпании «Россия», которая совершает перелёты в Гавану, заявили, что компания намерена с сентября увеличить количество рейсов на Кубу. Будет введён один дополнительный рейс в неделю в Варадеро.

Прямое авиасообщение между Кубой и Россией приостановили из-за санкций в марте 2022 года, из-за чего добраться до Гаваны из Москвы стало возможно только с пересадками.