Тель-Авив, Израиль, 20 ноября, 2023, 11:42 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начнёт новый этап операции против ХАМАС после завершения боевых действий на севере сектора Газа, его план уже утверждён. Об этом пресс-секретарь ЦАХАЛ в резерве Джонатан Конрикус заявил во время своего выступления в эфире неправительственной образовательной организации StandWithUs.

Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Он отметил, что следующая стадия боевых действий будет посвящена уничтожению того, что осталось от ХАМАС в северной части сектора Газа. Это непростая задача. На севере анклава продолжаются значительные боевые действия, но рано или поздно с этим будет покончено.

«Как только это будет сделано, мы перейдем к новой стадии боевых действий, поскольку общей целью является уничтожение всей инфраструктуры ХАМАС», — сказал Конрикус.

По его словам, Израиль никогда не ограничивал себя какими-либо географическими рамками, а лишь говорил о первом этапе боёв на севере Газы. Общая цель остаётся прежней, это восстановление безопасности для Израиля путём уничтожения всей военной инфраструктуры и руководства ХАМАС.

«Они либо сдадутся, либо умрут внутри своих тоннелей. Всё очень просто», — подчеркнул представитель ЦАХАЛ.

Он сообщил, что начальник генштаба израильской армии генерал-лейтенант Герци Халеви утвердил план следующих этапов операции. При этом Конрикус отметил, что не будет говорить, когда, где и что планируется сделать.

Ранее источники в администрации США сообщили, что ЦАХАЛ намерена в течение нескольких недель зачищать северную часть сектора Газа от радикалов из движения ХАМАС.