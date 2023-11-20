Москва, 20 ноября, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Конструктивное взаимодействие «Единой России» и Коммунистической партии Китая способствует поступательному развитию многоплановых связей между Москвой и Пекином, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая». Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнёрства находятся на беспрецедентно высоком уровне. Глава государства отметил, что Москва и Пекин реализуют масштабные совместные проекты в экономической, транспортной, энергетической, гуманитарной и других областях.

Российский лидер отметил, что поступательному развитию связей России и Китая способствует хорошо отлаженное, конструктивное взаимодействие между «Единой Россией» и КПК.

Путин также выразил уверенность, что в этот раз дискуссии также будут содержательными и конструктивными, а высказанные соображения и идеи послужат дальнейшему наращиванию плодотворного российско-китайского сотрудничества.

Как сообщало ИА Регнум, 9 ноября заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся заявил, что взаимодействие Вооружённых сил России и КНР демонстрирует высокий уровень двусторонних отношений и их особый характер.

По его словам, китайско-российская дружба непрерывно развивается и со временем крепнет. Также Чжан Юся выразил готовность Китая работать с Россией для реализации важного консенсуса, достигнутого главами двух стран, дальнейшего углубления практического сотрудничества между вооружёнными силами РФ и КНР, совместной защиты интересов двух государств, поддержания стабильности, мирового и регионального процветания.