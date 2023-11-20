Москва, 20 ноября, 2023, 11:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш занял политизированную позицию по ситуации в секторе Газа, заявил постпред России при всемирной организации Василий Небензя.

Giada Papini Rampelotto/EuropaNe/Global Look Press Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш

«Политическая мотивировка решения генсекретаря стала очевидной уже для всех на фоне циничных и неизбирательных ударов израильской армии по жилым кварталам Газы», — сказал Небензя, выступая в Госдуме.

По его словам, в результате позиции Гутерриша уже погибли тысячи детей, но он не торопится объявлять Израиль нарушителем и вносить его в свои списки.

Как передавало ИА Регнум, 17 ноября в пресс-службе властей палестинского анклава сообщили, что с момента эскалации палестино-израильского конфликта в секторе Газа в результате действий Армии обороны Израиля погибли по меньшей мере 12 тысяч человек, в том числе 5 тысяч детей и 3,3 тысячи женщин. Ранения же получили порядка 30 тысяч человек.

Генсек ООН осудил теракты ХАМАС, совершённые 7 октября, и призвал к немедленному освобождению заложников. Также он выразил обеспокоенность ростом антисемитских и антимусульманских настроений по всему миру.