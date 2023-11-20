Москва, 20 ноября, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Российско-китайские отношения стратегического партнёрства находятся на беспрецедентно высоком уровне, реализуются масштабные совместные проекты. Об этом заявил президент России Владимир Путин в приветствии участникам диалога «Партия «Единая Россия» — Коммунистическая партия Китая».

Kremlin Pool/Global Look Press Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин

«Российско-китайские отношения всеобъемлющего и стратегического партнёрства находятся на беспрецедентно высоком уровне», — подчеркнул Путин.

Глава государства отметил, что страны реализуют масштабные совместные проекты в экономической, энергетической, транспортной, гуманитарной и других областях.

Также Путин добавил, что Москва и Пекин на двусторонней основе, а также в форматах ШОС, БРИКС и других структур координируют усилия в решении международных проблем, способствуя построению более справедливого и демократического миропорядка.

Как сообщало ИА Регнум, 17 ноября Путин на Международном форуме объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил, что отношения России и Китая носят уникальный характер и главным в этом стало установившееся между странами высокое доверие. Как отметил президент, интерес КНР к России виден, в стране это видят и очень ценят, также проявляя взаимный интерес к культуре Китая.