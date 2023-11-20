Тель-Авив, Израиль, 20 ноября, 2023, 11:12 — ИА Регнум. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе ночной наземной операции в секторе Газа уничтожила трёх командиров группировки ХАМАС. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы ЦАХАЛ.

Иван Шилов ИА Регнум

«Истребители ЦАХАЛ, управляемые разведкой и Службой безопасности Израиля, убили ещё трёх командиров рот ХАМАС», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также израильские военные информировали, что в ходе операции ими была обнаружена ячейка ХАМАС. В результате удара, нанесённого самолетом ЦАХАЛ, были поражены боевики и склад оружия, на котором они скрывались.

Ранее стало известно, что, по мнению израильских военных, в провале отражения атаки ХАМАС 7 октября виноват сексизм. По их мнению, подразделение армии Израиля, которое занималось наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало командование о подозрительной активности боевиков, но данные сведения игнорировались, так как этот отряд состоял исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров.

Как передавало ИА Регнум, ранее телеканал Al Jazeera сообщил, что при ударе ЦАХАЛ по индонезийской больнице в Газе погибли не менее восьми человек. Также, по данным телеканала, были ранены по меньшей мере два врача, а также был поврежден второй этаж больницы.

До этого, по данным телеканала LBC, более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.