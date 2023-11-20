Тель-Авив, Израиль, 20 ноября, 2023, 11:03 — ИА Регнум. Подразделение армии Израиля, которое занималось наблюдением за границей с сектором Газа, предупреждало командование о подозрительной активности боевиков, но данные сведения игнорировались. Об этом сообщило Haaretz, ссылаясь на слова служащих.

Mohammad Alhaj/Global Look Press

По их словам, командование пренебрегло данной информацией из-за сексизма.

«Это отряд, состоящий исключительно из молодых девушек и молодых женщин-командиров. Нет сомнений, что если бы у этих экранов сидели мужчины, всё было по-другому», — приводит издание слова одного из солдат.

Отмечается, что в донесениях содержались сведения о подготовке бойцов группировки ХАМАС по преодолению заграждений, а также о появившемся у них оборудовании для отключения камер. По словам одной из военнослужащих по имени Илана, боевики два месяца до атаки каждый день запускали дроны, которые подлетали к границе Израиля. Кроме этого, члены ХАМАС создали точную копию наблюдательного пункта ЦАХАЛ и готовились к штурму.

Как передавало ИА Регнум, утром 7 октября движение ХАМАС нанесло удар ракетами по израильской территории и заняло несколько населённых пунктов в Израиле. В ответ израильская армия атаковала объекты палестинцев в секторе Газа.

Телеканал LBC со ссылкой на информационный офис анклава 20 ноября сообщил, что с начала эскалации палестино-израильского конфликта погибли более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа. Отмечается, что в числе погибших оказались более 5,5 тысячи детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, боевые действия привели к ранению свыше 30 тысяч человек. Более 75% из них — это женщины и дети.

Во время пресс-конференции в Пекине 18 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия выступает за создание суверенного палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, и это не связано с нынешней эскалацией на Ближнем Востоке.

На саммите СНГ 13 октября Путин заявил, что Израиль подвергся жестокой атаке, но урегулирование конфликта возможно лишь путём создания независимой Палестины со столицей в Восточном Иерусалиме. По его словам, Россия исходит «из безальтернативности решения палестино-израильского конфликта путём переговоров».