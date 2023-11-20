Киев, 20 ноября, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Глава Пентагона Ллойд Остин прибыл в Киев, об этом он написал в своём аккаунте в соцсети X.

Annabelle Gordon — CNP/Global Look Press Глава Пентагона Ллойд Остин

«Я только что прибыл в Киев для встречи с украинскими лидерами», — написал он.

По его словам, он намерен передать руководству киевского режима, что США будут продолжать поддерживать Украину в «её борьбе за свободу».

Как сообщало ИА Регнум, в Конгрессе США не смогли согласовать план федеральных расходов на следующий финансовый год, начинающийся 1 октября, из-за споров о помощи Киеву. Чтобы не допустить шатдаун — прекращение финансирования американского правительства — в США приняли краткосрочный бюджет без учёта Украины до 17 ноября.

16 ноября Конгресс принял новый краткосрочный бюджет до середины февраля 2024 года без статей расходов на помощь Украине и Израилю. Президент США Джо Байден его утвердил.