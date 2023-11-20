Москва, 20 ноября, 2023, 10:42 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин направил поздравления работникам и ветеранам российской транспортной отрасли с профессиональным праздником. Об этом говорится в поздравительной телеграмме на сайте Кремля.

Михаил Воскресенский/РИА Новости

«Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника транспорта. Транспортный комплекс традиционно играет важную, системообразующую роль, служит развитию экономики и социальной сферы, повышению качества жизни людей, обеспечивает реализацию востребованных проектов в регионах России», — говорится в поздравлении.

Президент подчеркнул, что миллионы работников всех звеньев транспортной отрасли хорошо знают своё дело и трудятся с полной отдачей, что закладывает «надежную базу» для решения задач по модернизации и обновлению транспортной инфраструктуры, а также по интеграции регионов Донбасса и Новороссии в единый транспортный каркас страны.

В завершении поздравления Путин выразил надежду, что форум и выставка «Транспорт России», проходящая в Москве, даст старт новым деловым инициативам и позволит наметить амбициозные планы на будущее.

Как передавало ИА Регнум, ранее на выставке «Транспорт России» в Москвы были представлены обновлённые полноразмерные макеты вагонов СВ. Купе СВ выполнены в светло-серых тонах, а две полки для пассажиров обиты оранжевой тканью. Составы оснащены USB-разъёмами и Type-C-зарядками. Багажные полки стали немного длиннее, чем в предыдущей версии.

В начале ноября губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о начале строительства железной дороги из Ростова-на-Дону в Крым. Глава региона добавил, что это позволит обезопасить движение железнодорожного транспорта от обстрелов украинской армии, которой пока удаётся обстреливать железную дорогу, проходящую вдоль города Пологи в направлении Орехова, через Камыш-Зарю на Волноваху.

Ранее глава Минтранса Виталий Савельев заявил, что Россия не сможет обойтись без сверхзвуковой гражданской авиации. Он отметил, что Россия обладает опытом создания и эксплуатации гражданских сверхзвуковых самолётов, таких как Ту-144, говоря о котором, он отметил, что «машина опередила своё время».