Благовещенск, 20 ноября, 2023, 10:31 — ИА Регнум. В Благовещенске следователи возбудили уголовное дело по факту смерти маленькой девочки, которой стало плохо в детском саду, сообщили 20 ноября в СУСК по Амурской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным ведомства, 18 ноября в больницу из детского дошкольного учреждения поступила девочка 2021 года рождения, которая скончалась.

Возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, предназначенных для детей в возрасте до шести лет, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей».

Следователи осматривают место происшествия, а также изучают медицинскую документацию, связанную с оказанием помощи пациентке.

Как сообщало ИА Регнум, в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по статье о халатности после гибели девочки, пострадавшей на горке в детском саду.

Девочка пролезла между элементами пола детского игрового комплекса, не отвечающего требованиям безопасности вследствие отсутствия комплектующей детали — бруса, и головой застряла между элементами пола игрового комплекса, повиснув в вертикальном положении, из которого самостоятельно выбраться не смогла.