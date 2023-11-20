Едва не затонула: как удалось спастись британской атомной подлодке
Sun: Британская атомная подлодка едва не утонула в Атлантическом океане
Лондон, 20 ноября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не затонула в Атлантическом океане. Об этом сообщает газета The Sun.
Отмечается, что атомная субмарина, погружавшаяся на большую глубину, была спасена за несколько мгновений до катастрофы.
По данным издания, на борту подводной лодки находились 140 человек, которые готовились к патрулированию в Атлантическом океане. В какой-то момент из строя вышли показывающие глубину датчики, катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров, говорится в материале.
Другие инциденты с подводными лодками
В октябре появилась информация о том, что подводная лодка Военно-морских сил Китая попала в ловушку для британских и американских судов в Жёлтом море. По информации СМИ, субмарина столкнулась с цепным и якорным препятствиями, используемыми ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников. По их данным, авария на подлодке ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang произошла 21 августа во время выполнения миссии в Тайваньском проливе. Утверждается, что в результате ЧП погибли от гипоксии 55 моряков, из них 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, 17 матросов. Также среди погибших — капитан субмарины Сюэ Юн-Пэн. При этом официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал сообщения об инциденте с подводной лодкой ВМС Китая абсолютной ложью.
В октябре 2021 года атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) ВМС США в международных водах в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным подводным объектом. В результате случившегося 11 подводников получили травмы. Как заявил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США, ядерная силовая установка USS Connecticut и отсеки не пострадали, они остаются полностью работоспособными. Китай потребовал от США обнародовать детали инцидента с подлодкой.
Проблемы с финансированием Военно-морских сил Великобритании
Ранее бывший главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail заявил, что Военно-морские силы Великобритании находятся в «убогом» состоянии. По его словам, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он неспособен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования.
Глава ВМС Великобритании Бен Ки заявил 18 мая о необходимости повысить финансирование национального военно-морского флота из-за превосходства российских подлодок. Он назвал их «одними из самых бесшумных в мире».