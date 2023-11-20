Лондон, 20 ноября, 2023, 10:35 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка типа Vanguard ВМС Великобритании едва не затонула в Атлантическом океане. Об этом сообщает газета The Sun.

Marcus Brandt/Global Look Press

Отмечается, что атомная субмарина, погружавшаяся на большую глубину, была спасена за несколько мгновений до катастрофы.

По данным издания, на борту подводной лодки находились 140 человек, которые готовились к патрулированию в Атлантическом океане. В какой-то момент из строя вышли показывающие глубину датчики, катастрофы удалось избежать благодаря работе инженеров, говорится в материале.

Другие инциденты с подводными лодками

В октябре появилась информация о том, что подводная лодка Военно-морских сил Китая попала в ловушку для британских и американских судов в Жёлтом море. По информации СМИ, субмарина столкнулась с цепным и якорным препятствиями, используемыми ВМС Китая для заманивания в ловушку подводных лодок США и союзников. По их данным, авария на подлодке ВМС Народно-освободительной армии Китая типа 093 Shang произошла 21 августа во время выполнения миссии в Тайваньском проливе. Утверждается, что в результате ЧП погибли от гипоксии 55 моряков, из них 22 офицера, семь курсантов, девять старшин, 17 матросов. Также среди погибших — капитан субмарины Сюэ Юн-Пэн. При этом официальный представитель министерства обороны КНР У Цянь назвал сообщения об инциденте с подводной лодкой ВМС Китая абсолютной ложью.

В октябре 2021 года атомная подлодка USS Connecticut (SSN-22) ВМС США в международных водах в Южно-Китайском море столкнулась с неизвестным подводным объектом. В результате случившегося 11 подводников получили травмы. Как заявил командующий Тихоокеанским флотом ВМС США, ядерная силовая установка USS Connecticut и отсеки не пострадали, они остаются полностью работоспособными. Китай потребовал от США обнародовать детали инцидента с подлодкой.

Проблемы с финансированием Военно-морских сил Великобритании

Ранее бывший главнокомандующий Королевским военно-морским флотом адмирал Алан Уэст в интервью Daily Mail заявил, что Военно-морские силы Великобритании находятся в «убогом» состоянии. По его словам, флот должен выполнять множество задач, в том числе охранять подводные кабели, трубопроводы и торговые пути через Атлантику, но он неспособен функционировать полноценно из-за сокращенного финансирования.

Глава ВМС Великобритании Бен Ки заявил 18 мая о необходимости повысить финансирование национального военно-морского флота из-за превосходства российских подлодок. Он назвал их «одними из самых бесшумных в мире».