Симферополь, 20 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Нацизм и русофобия являются идеологическим безумием, к которому периодически скатывается Запад, заявил 20 ноября глава парламента Крыма Владимир Константинов.

Сергей Фадеичев/ТАСС Глава парламента Крыма Владимир Константинов

По его словам, многое в практике нацизма трудно объяснить, так и нынешняя западная русофобия тоже с трудом объяснима.

«Но при этом крайне характерно, что Европа, в целом Запад, периодически скатывается к таким идеологическим безумиям», — написал он в Telegram-канале.

Константинов напомнил, что 20 ноября 1945 года начался Нюрнбергский процесс, и история распорядилась таким образом, что его итоги до сих пор остаются противоречивыми, поскольку по факту осудили меньше одного процента от всех преступников.

«Уроки Нюрнберга для нас следующие. Нацизм как идеология, как страшная бубонная чума человечества, не был ликвидирован», — добавил глава крымского парламента.

Прививки от этой заразы, уточнил он, европейская часть человечества не получила. Они не пережили такой трагедии, которая постигла советский народ, потерь и разрушений, которые выпали на нашу долю.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в приветствии участникам международного научно-практического форума «Без срока давности. Преступления нацистов против человечности: история и современность» заявил, что оправдание нацистских преступников и их пособников приводит к трагическим, разрушительным последствиям для миллионов людей.

Глава государства всегда последовательно заявляет о своём отношении к нацизму. В ноябре 2022 года глава государства отмечал, что преступлениям нацистов «нет и не может быть ни оправдания, ни прощения», а попустительство нацизму приводит к чудовищным последствиям. В январе 2023 года в ходе встречи с главным раввином России Берл Лазаром и президентом Федерации еврейских общин России Александром Бородой российский лидер подчёркивал, что Россия против того, чтобы преступления нацистов были преданы забвению. По словам Путина, они не имеют срока давности и не должны повториться никогда.