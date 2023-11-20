В МИД пообещали асимметрично ответить Латвии на конфискацию авто
МИД: Москва асимметрично ответит Риге на конфискацию автомобилей россиян
Москва, 20 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Россия готова отвечать Латвии, в том числе асимметрично, на намерение конфисковывать автомобили у российских граждан. Об этом заявил 20 ноября директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.
Он отметил, что российская сторона намерена уделять особое внимание болезненным для Прибалтики ограничительным мерам: прекращению транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Такие меры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям в Латвии, Литве и Эстонии.
«Как уже не раз подчёркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев в интервью «РИА Новости».
Он напомнил, что МИД рекомендовал российским гражданам не ездить в Латвию, в том числе на личных автомобилях, из-за угроз латвийских властей конфисковывать машины.
Как сообщало ИА Регнум, ранее сейм Латвии принял поправки, предусматривающие конфискацию автомобилей с российскими номерами, которые не будут перерегистрированы в срок до 14 февраля 2024 года. Такие автомобили латвийские власти намерены передавать Украине.