Москва, 20 ноября, 2023, 10:11 — ИА Регнум. Россия готова отвечать Латвии, в том числе асимметрично, на намерение конфисковывать автомобили у российских граждан. Об этом заявил 20 ноября директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что российская сторона намерена уделять особое внимание болезненным для Прибалтики ограничительным мерам: прекращению транзитных перевозок через прибалтийские порты и закупок товаров. Такие меры уже сильно ударили по бюджетным поступлениям в Латвии, Литве и Эстонии.

«Как уже не раз подчёркивалось руководством нашей страны, на творящийся в Прибалтике правовой беспредел продолжим принимать ответные меры, в том числе асимметричного характера», — сказал Беляев в интервью «РИА Новости».

Он напомнил, что МИД рекомендовал российским гражданам не ездить в Латвию, в том числе на личных автомобилях, из-за угроз латвийских властей конфисковывать машины.

Как сообщало ИА Регнум, ранее сейм Латвии принял поправки, предусматривающие конфискацию автомобилей с российскими номерами, которые не будут перерегистрированы в срок до 14 февраля 2024 года. Такие автомобили латвийские власти намерены передавать Украине.