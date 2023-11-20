Москва, 20 ноября, 2023, 09:52 — ИА Регнум. Россия полностью прекратила приграничное сотрудничество с Финляндией из-за действий Хельсинки. Об этом директор второго департамента МИД РФ Сергей Беляев заявил в интервью «РИА Новости», опубликованном 20 ноября.

LAURI HEINO/EPA/ТАСС Контрольно-пропускной пункт Нуйямаа

Дипломат отметил, что Россия решила прекратить действие российско-финляндского межправительственного соглашения о содействии приграничному сотрудничеству, подписанному в Хельсинки в 2012 году, из-за конфронтационных действий Финляндии.

«Таким образом, в настоящий момент приграничного сотрудничества между Россией и Финляндией нет. Вину за это полностью возлагаем на финскую сторону», — подчеркнул Беляев.

По его словам, в России спокойно отнеслись к намерению финских властей построить забор на границе. Каждое государство само решает, как именно обеспечивать безопасность своих рубежей. Финские граждане сами должны оценить нужность и эффективность инициативы своих властей по возведению забора длиной около 1,5 тыс. км.

Как сообщало ИА Регнум, правительство Финляндии решило с 18 ноября до 18 февраля 2024 года полностью закрыть приграничные пункты пропуска на юго-востоке страны. В Хельсинки такое решение объяснили ухудшением ситуации с миграцией.