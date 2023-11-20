Мурманск, 20 ноября, 2023, 09:36 — ИА Регнум. В Мурманске построят кафедральный собор. Он расположится на участке между улицами Софьи Перовской и Капитана Буркова. Соответствующее решение принято на установочном совещании с участием глав духовенства, руководства региона и представителей крупного бизнеса. Создана рабочая группа по решению комплекса вопросов, связанных с проектированием и строительством.

Nikolay Belyaev Мурманск

«Мурманская область — важный экономический, культурный и военный форпост нашей страны на самом ее севере, на границе с Европой, — заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. — И это большая честь для православных северян, что святейший патриарх Кирилл благословил Мурманск на строительство кафедрального собора и лично, вникая во все детали, выбрал облик собора». Губернатор выразил уверенность, что строительство собора сделает столицу Заполярья «мощной духовной крепостью на важнейшем рубеже». «Это особенно актуально сегодня, когда наши исторические, духовные, нравственные ценности, составляющие ДНК российского народа, находятся под постоянным давлением извне», — подчеркнул Андрей Чибис.

«Это будет не просто кафедральный собор, а главный духовный символ и духовный центр русской Арктики», — передал собравшимся слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла епископ Наро-Фоминский Никандр. Он отметил, что патриарх придает большое значение этому проекту. Он лично и финансово-хозяйственное управление Русской Православной Церкви совместно с администрацией области будут курировать все процессы проектирования и строительства.

Митрополит Мурманский и Мончегорский, глава Мурманской митрополии Митрофан отметил, что свой храм у Мурманска должен был появиться еще сто лет назад. «Мы выполняем то, что когда-то инициировали великие люди нашей страны, — заявил он. — Наконец будет реализовано решение, которое было принято 100 лет назад императором Николаем Вторым, когда он закладывал этот город — Романов-на-Мурмане. И получил благословение Святейшего Синода в феврале 1917 года. А решение было таково: создать на Крайнем Севере, за Полярным кругом, храм-памятник». «Этот проект — продолжение истории государства Российского. Так что, с Богом, в добрый путь», — благословил митрополит Митрофан.

Губернатор Андрей Чибис поблагодарил руководство крупнейшего производителя удобрений — компании «ФосАгро», чей горно-обогатительный комбинат находится в Кировске, за то, что они первыми из крупных компаний региона поддержали строительство кафедрального собора. «И я верю, что число меценатов этого проекта будет только расти», — отметил Андрей Чибис.

«ФосАгро» — это компания с православным духом, — отметил руководитель горнодобывающего подразделения компании Андрей Абрашитов. — Именно поэтому мы сочли честью для себя поддержать строительства собора в Мурманске — не только словом, но и делом, силами и средствами. Надеюсь, что этот проект будет благодарно встречен мурманчанами, а собор станет настоящим украшением столицы Кольского Заполярья».

Ожидается, что будущий собор станет архитектурной доминантой и одним из символов города. Он будет главным духовным центром Русской Арктики, на базе которого развернется активная молодёжная, просветительская, социальная и миссионерская работа.