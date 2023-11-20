Москва, 20 ноября, 2023, 09:06 — ИА Регнум. Капитальный ремонт коммуникационного коллектора начался на юго-западе Москвы. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, благодаря уникальным технологиям работы будут проводиться без разрытий и перекрытий дорожного движения.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«В столице ведется планомерная работа по поддержанию в нормативном состоянии подземных коллекторов», — сообщил Бирюков. Он подчеркнул, что своевременный ремонт позволяет продлить срок безопасной эксплуатации и обеспечить сохранность коммуникаций. «Начали капитальный ремонт коммуникационного коллектора, который обеспечивает энергоресурсами жилые дома, социальные объекты и административные здания районов Теплый Стан и Ясенево», — заявил заместитель мэра Москвы.

Ремонт пройдет без разрытий и перекрытий дорожного движения, отметил Пётр Бирюков. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы «восстановят водонепроницаемость и гидроизоляцию коллектора, герметизацию кабельных и трубных вводов, антикоррозийную защиту арматуры». Кроме того, по его словам, запланирована замена кабельных и технологических металлоконструкций, обновление систем безопасности.

Коллекторное хозяйство Москвы не имеет аналогов в России и мире по протяженности, разветвленности сети и компактности проложенных внутри коммуникаций. Общая протяженность коллекторов составляет свыше 800 километров, напомнил Петр Бирюков.