Новосибирск, 20 ноября, 2023, 09:04 — ИА Регнум. Дзержинский районный суд города Новосибирска, рассмотрев ходатайство следствия, заключил под стражу женщину, которая обвиняется в поджоге районного военного комиссариата. Об этом 20 ноября сообщает пресс-служба суда.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отмечается, что 18 ноября суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Надежды Шушаро, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.205 УК РФ «Террористический акт».

По версии следствия, вечером 17 ноября 2023 года фигурантка совершила поджог военного комиссариата Дзержинского района города Новосибирска.

Женщина была задержана по подозрению в совершении данного преступления 17 ноября, 18 ноября ей было предъявлено обвинение.

«Постановлением Дзержинского районного суда города Новосибирска от 18 ноября 2023 года Шушаро Н. Г. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца — до 17 января 2024 года», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, в последнее время участились случаи поджогов военкоматов. 10 ноября в Асбесте и Каменске-Уральском в Свердловской области мошенники убедили двух пенсионерок поджечь здания военкомата и поликлиники. В Асбесте очаг возгорания ликвидировал сторож учреждения до приезда МЧС, также мужчина вызвал полицию. У пожилой женщины изъяли канистру с жидкостью и ветошь. Выяснилось, что обеим женщинам звонили люди, которые представились сотрудниками Центробанка, а также ФСБ и судебным приставом.

В тот же день пенсионерку, пытавшуюся поджечь военкомат по указанию мошенников, задержали в городе Ельце в Липецкой области. Она облила и подожгла жидкостью для розжига окно первого этажа здания военного комиссариата.

Ещё одна пенсионерка из Жигулёвска в Самарской области попыталась поджечь военкомат, а потом объяснила свои действия просьбой сотрудников полиции.