Москва, 20 ноября, 2023, 09:16 — ИА Регнум. Россия требует от Великобритании принятия мер, направленных на исключение любых форм вовлечённости британцев в украинский конфликт. Об этом директор Второго Европейского департамента МИД России Сергей Беляев заявил в опубликованном 20 ноября интервью «РИА Новости».

Kay Nietfeld/Global Look Press

Он отметил, что британские власти продолжают демонстрировать нацеленность на всестороннюю поддержку киевского режима. У них в ходу тезис о необходимости нанести России «поражение на поле боя». За период проведения российской спецоперации на Украине Британия передала Киеву продукцию военного назначения примерно на 6,6 млрд фунтов стерлингов. По абсолютным цифрам Британия уступила только США.

«Вместе с тем участие Лондона в конфликте на Украине не ограничивается поставками вооружений и подготовкой бойцов ВСУ на территории Соединенного Королевства. Таковых, к слову, уже более 30 тысяч человек», — сказал Беляев.

По его словам, британские инструкторы помогают готовить и снабжать украинские спецподразделения на украинской же территории. Российская сторона не раз делала демарши посольству Великобритании в Москве, при этом подчёркивалось, что действия англичан грозят эскалацией ситуации, непредсказуемыми и опасными последствиями.

На стороне Киева в боевых действиях участвуют британские наёмники. Москва продолжает требовать, чтобы Лондон принял меры и исключил любые формы вовлечённости своих граждан в конфликт. В Минобороны России не раз подчёркивали, что наёмники с точки зрения международного гуманитарного права не являются комбатантами и не вправе рассчитывать на статус военнопленного, заключил дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, Беляев также заявил, что отношения России и Великобритании переживают глубочайший кризис. Лондон настроен на окончательное сворачивание сотрудничества с Россией, возможностей для какой-либо нормализации отношений не просматривается.