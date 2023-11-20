Рамалла , 20 ноября, 2023, 08:56 — ИА Регнум. Израильская армия (ЦАХАЛ) осадила индонезийскую больницу на севере сектора Газа и открыла по ней огонь из танков, передаёт 20 ноября телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что танки ЦАХАЛ расположились вокруг больницы и открыли огонь по зданию.

В результате обстрела погибли не менее восьми человек. Были ранены по меньшей мере два врача, а также был поврежден второй этаж больницы.

Как сообщало ИА Регнум, по данным телеканала LBC, более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта.

В числе погибших оказались более 5,5 тысячи детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, боевые действия привели к ранению свыше 30 тысяч человек. Более 75% из них — это женщины и дети.