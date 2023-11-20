Москва, 20 ноября, 2023, 08:53 — ИА Регнум. Великобритания намерена окончательно свернуть сотрудничество с Россией в различных сферах, отношения двух стран находятся в глубочайшем кризисе. Об этом заявил 20 ноября директор Второго Европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что на протяжении многих лет британское правительство реализует курс, направленный «на нанесение труднопоправимого ущерба, разрушающего ткань двустороннего сотрудничества». Примерами тому служат инсинуации вокруг «дела Александра Литвиненко», провокация с «отравлением» Скрипалей, предоставление террористам убежища, а русофобам — площадки для открытой подрывной деятельности.

«Вынуждены констатировать, что российско-британские отношения переживают один из самых глубоких кризисов за всю их историю», — подчеркнул Беляев в интервью «РИА Новости».

Дипломат добавил, что власти в Лондоне продолжают курс на всестороннюю поддержку киевского неонацистского режима, ведут масштабную информационно-пропагандистскую кампанию против России, наращивают санкционное давление.

Британская сторона осуществляет практические шаги, нацеленные на окончательное сворачивание торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества. Правительство страны по-прежнему относит Россию к «наиболее острым угрозам безопасности». В таких условиях говорить о возможности какой-либо нормализации отношений не приходится, констатировал Беляев.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в российском МИД заявили, что не ожидают положительных изменений в политическом диалоге с Британией в связи с назначением Дэвида Кэмерона на пост главы британского МИД.