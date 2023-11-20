Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 08:47 — ИА Регнум. Судьба около 250 тяжелораненых пациентов, которым не удалось эвакуироваться из больницы «Аш-Шифа» по требованию Израиля, остаётся неизвестной. Об этом 20 ноября сообщает телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Бомбардировка Газы

«В больнице «Аш-Шифа» находятся около 250 человек, которые получили тяжёлые ранения и не смогли покинуть больницу… Их судьба сейчас неизвестна, так как в больницу «Аш-Шифа» не поступают продукты питания и медикаменты», — говорится в сообщении телеканала.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по данным ВОЗ, в больнице «Аш-Шифа» в секторе Газа остаются свыше 300 человек. Из них 25 медицинских работников и 291 пациент, среди которых — 32 недоношенных младенца в инкубаторах, их состояние оценивалось как критическое.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус заявил 18 ноября, что медицинский комплекс «Аш-Шифа» в секторе Газа больше не может функционировать: там нет воды, продуктов, нет электричества и топлива, запасы медикаментов истощены.

Он также подчеркнул необходимость эвакуировать оставшихся в больнице медицинских сотрудников и пациентов. По его словам, ВОЗ уже начала работу над планом срочной эвакуации, которая должна пройти в ближайшие двое-трое суток.