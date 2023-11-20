Москва, 20 ноября, 2023, 08:17 — ИА Регнум. МЧС РФ доставит населению сектора Газа 27 тонн гуманитарной помощи, сообщили 20 ноября в пресс-службе ведомства.

Посольство РФ в Египте/ТАСС

Отмечается, что самолёт Ил-76 МЧС России вылетел из международного аэропорта Махачкалы в аэропорт египетского города Эль-Ариш.

«В составе груза — генераторы, одежда, перевязочные материалы, продукты и детское питание общим весом порядка 27 тонн», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, 18 ноября Россия доставила в Египет 30 тонн гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

В Египет 16 ноября прибыл спецборт МЧС, который доставил 21 тонну груза. Это аварийные осветительные установки, генераторы, медикаменты и продукты питания.

Первую партию МЧС направило в Египет 19 октября. Груз весил 27 тонн и включал муку, сахар, рис, макаронные изделия. Вторую партию весом 28 тонн с лекарствами, гемостатическими средствами и перевязочными материалами отправили 3 ноября.