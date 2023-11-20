Вашингтон, 20 ноября, 2023, 08:20 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп поздравил Хавьера Милея с победой на выборах президента Аргентины. Об этом бывший американской лидер написал на своей странице в социальной сети.

LUIS ROBAYO / POOL/EPA/ТАСС Хавьер Милей

«Поздравляем Хавьера Милея с отличной гонкой за пост президента Аргентины. Весь мир смотрел! Я очень горжусь вами. Вы измените свою страну и действительно сделаете Аргентину снова великой», — написал Трамп.

Как передавало ИА Регнум, победителем на президентских выборах в Аргентине стал крайне правый политик, противник вступления страны в БРИКС Хавьер Милей. Он является главой Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает». Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей не раз заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Бразилией, Китаем и Россией из-за несогласия с их политикой, в пользу США и Израиля.

Согласно данным обработки 88% бюллетеней, которые опубликовала Национальная избирательная палата, за Милея проголосовали 55,91% избирателей, его оппонент Серхио Масса набрал 44,08% голосов.

Милей официально вступит в должность главы государства 10 декабря.