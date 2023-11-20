Буэнос-Айрес, 20 ноября, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Победивший на президентских выборах крайне правый политик Хавьер Милей сделал первое заявление в качестве лидера Аргентины. Он выступил 20 ноября перед избирателями и объявил, что открывает «новую страницу истории» страны. Его слова цитирует издание Buenos Aires Herald.

Иван Шилов ИА Регнум Аргентина, выборы

«Сегодня — начало конца упадка Аргентины… Мы будем работать со всеми странами свободного мира, чтобы построить лучшее будущее», — заявил Милей.

Политик также подчеркнул, что под его руководством страна вернётся на «путь свободы», чтобы вновь стать мировой державой и занять своё законное место «сверхдержавы номер один» в мире.

«Мы привержены демократии, свободной торговле и миру. Мы будем работать плечом к плечу со всеми странами свободного мира», — подчеркнул Милей.

Ранее ИА Регнум сообщало, что правый аргентинский политик, лидер Либертарианской партии, которая входит в правый альянс «Свобода наступает», Хавьер Милей стал победителем на президентских выборах в Аргентине.

Политик не поддерживает вступление Аргентины в БРИКС, выступает за минимальное вмешательство государства в жизнь и за замену национальной валюты на доллар. Кроме того, Милей неоднократно заявлял о намерении отказаться от сотрудничества с Китаем, Россией и Бразилией из-за несогласия с их политикой в пользу США и Израиля.