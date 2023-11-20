Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 08:08 — ИА Регнум. Под медицинским комплексом «Аш-Шифа» в секторе Газа нет тоннелей, которые бойцы палестинского движения ХАМАС могли бы использовать в военных целях, заявил в беседе с журналистами эвакуированный из анклава врач скорой помощи Эльнажар Исмаил.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Всё время говорили, что в «Аш-Шифа» тоннели, там оружие. Там ничего нет такого, я работник, я врач. Там только больные, там никого нет. Там только больные», — сказал врач.

Он отметил, что удары Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по социальным объектам и больницам в секторе Газа приводят только к страданиям мирных жителей. Кроме того, в результате этих ударов на территории анклава не осталось ни одной работающей больницы.

Как передавало ИА Регнум, 20 ноября движение ХАМАС назвало ложными представленные ЦАХАЛ видеоматериалы о заложниках, удерживаемых на территории медицинского комплекса «Аш-Шифа». Представители палестинского движения подчеркнули, что заложникам оказывается необходимая медицинская помощь, а опубликованные Армией обороны Израиля материалы лишь подтвердили намерение израильской стороны «продолжать кампанию по распространению лжи и дезинформации».

15 ноября в пресс-службе ЦАХАЛ сообщили о начале операции против военных ХАМАС, укрывающихся в больнице «Аш-Шифа». Позднее израильская сторона заявила, что обнаружила на территории медицинского комплекса оружие и военную технику, а также оперативный командный центр ХАМАС.