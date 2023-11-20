Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Фото — и видеоматериалы, представленные Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), на которых якобы изображены заложники, удерживаемые в больнице «Аш-Шифа», назвало вводящими в заблуждение палестинское движение ХАМАС. Об этом 20 ноября сообщает телеканал Al Jazeera.

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«Заявления оккупационной армии об использовании больницы «Аш-Шифа» для содержания заключенных-сионистов вводят в заблуждение и являются ложными. Заявления оккупационных сил направлены на то, чтобы скрыть свои неудачи в области безопасности и военных действиях», — сказано в заявлении ХАМАС.

Также указывается, что заложникам оказывается необходимая медпомощь. Как утверждают представители ХАМАС, опубликованные фото и видео лишь подтвердили, что израильские силы готовы продолжать кампанию по распространению лжи и дезинформации.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ЦАХАЛ опубликовала фото — и видеоматериалы, датированные 7 октября, которые якобы подтверждают содержание заложников ХАМАС на территории больницы «Аш-Шифа» в секторе Газа.

На видеозаписи с камеры видеонаблюдения запечатлено, как некие вооружённые люди ведут по коридорам нескольких мужчин и везут человека на медицинской каталке. Утверждается, что это похищенные с территории Израиля заложники, среди которых есть мирные граждане Непала и Таиланда.