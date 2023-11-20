Москва, 20 ноября, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Российские власти разрешат покупать алкогольную и табачную продукцию без предъявления паспорта в случаях подтверждения возраста по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024-м, заявил газете «Известия» гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Биометрическое сканирование лица

Информация будет проверяться посредством сканирования лица. Сервис станет доступен для граждан, которые предоставили свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) и имеют подтвержденный цифровой профиль.

Желающие могут также пройти упрощенную биометрию, которую можно получить, сфотографировав свое лицо в приложении «Госуслуги Биометрия». При этом необходимо, чтобы учетная запись пользователя была подтверждена.

Планируется, что эта услуга будет доступна уже в 2024 году. Для массового внедрения указанного механизма потребуется время, которое необходимо для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем.

Введение биометрии позволит создать бесшовный сервис для оплаты товаров, который заменит необходимость сразу двух процедур: предъявления паспорта и оплаты картой или наличными. Для оплаты покупки посетителю магазина нужно будет взглянуть в камеру.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Роскачестве пояснили, что жители России вправе отказаться от передачи данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). В ведомстве отметили, что конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет.

8 ноября глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что его организация создаст собственную кросс-банковскую платформу биоэквайринга, к которой смогут подключаться и другие банки. Она позволит клиентам производить оплату с помощью отпечатка пальца или сканирования лица.