В России позволят покупать алкоголь и табак без паспорта
ЦБТ: проверка по биометрии позволит покупать алкоголь и табак без паспорта
Москва, 20 ноября, 2023, 07:44 — ИА Регнум. Российские власти разрешат покупать алкогольную и табачную продукцию без предъявления паспорта в случаях подтверждения возраста по биометрии. Сервис может заработать уже в 2024-м, заявил газете «Известия» гендиректор Центра биометрических технологий (ЦБТ) Владислав Поволоцкий.
Информация будет проверяться посредством сканирования лица. Сервис станет доступен для граждан, которые предоставили свои данные в Единую биометрическую систему (ЕБС) и имеют подтвержденный цифровой профиль.
Желающие могут также пройти упрощенную биометрию, которую можно получить, сфотографировав свое лицо в приложении «Госуслуги Биометрия». При этом необходимо, чтобы учетная запись пользователя была подтверждена.
Планируется, что эта услуга будет доступна уже в 2024 году. Для массового внедрения указанного механизма потребуется время, которое необходимо для настройки терминалов и касс самообслуживания, а также интеграции информационных систем.
Введение биометрии позволит создать бесшовный сервис для оплаты товаров, который заменит необходимость сразу двух процедур: предъявления паспорта и оплаты картой или наличными. Для оплаты покупки посетителю магазина нужно будет взглянуть в камеру.
Как сообщало ИА Регнум, в конце августа в Роскачестве пояснили, что жители России вправе отказаться от передачи данных в Единую биометрическую систему (ЕБС). В ведомстве отметили, что конкретных сроков для отказа от их хранения и использования нет.
8 ноября глава Сбербанка Герман Греф рассказал, что его организация создаст собственную кросс-банковскую платформу биоэквайринга, к которой смогут подключаться и другие банки. Она позволит клиентам производить оплату с помощью отпечатка пальца или сканирования лица.