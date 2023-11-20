Газа, Палестина, 20 ноября, 2023, 07:14 — ИА Регнум. Массированный артиллерийский обстрел индонезийской больницы, расположенной на севере сектора Газа, ведёт Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Об этом 20 ноября сообщил телеканал Al Jazeera.

Иван Шилов ИА Регнум Удар по больнице в секторе Газа

Уточняется, что в результате интенсивного артобстрела получили ранения множество пациентов и беженцев, укрывающихся на территории больницы. Кроме того, осколочное ранение в результате взрыва снаряда получил как минимум один медработник.

Также отмечается, что израильские военные обстреливают любого, кто пытается покинуть территорию больницы. Предполагается, что ЦАХАЛ готовится к штурму территории медучреждения.

По данным телеканала, индонезийская больница оставалась последней в анклаве, которая пытается оказывать медицинскую помощь пациентам. Сейчас генератор в больнице отключён.

Ранее ИА Регнум сообщало, что более 13 тысяч мирных жителей сектора Газа погибли с начала эскалации палестино-израильского конфликта. В числе погибших оказались более 5,5 тысячи детей и 3,5 тысячи женщин. Кроме того, боевые действия привели к ранению свыше 30 тысяч человек. Более 75% из них — это женщины и дети.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал потери среди мирного населения в ходе палестино-израильского конфликта ошеломляющими и неприемлемыми.

Газета The New York Times написала, что Армия обороны Израиля готовитоперацию по зачистке на севере сектора Газа, а позднее представит отдельную инициативу по активизации военных действий на юге анклава.