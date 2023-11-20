Новый, 635-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован успехами оперативно-тактической авиации России на купянском направлении: по пяти пунктам временной дислокации бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесён ракетно-бомбовый удар. Боевые действия против 14-й, 41-й, 43-й и 44-й механизированных бригад и 101-й бригады территориальной обороны велись в районах Петропавловки, Песчаного, Синьковки и Степовой Новоселовки, 20 ноября заявил «РИА Новости» начальник пресс-службы группировки войск «Запад» Сергей Зыбинский.

Также, по его словам, экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 нанесли авиационные удары по позициям 14-й и 32-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Ивановки, Берестового, Стельмаховки.

Тем временем российские военные смогли отразить атаку украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) самолетного типа на объекты в Москве и Московской области. Попытка была осуществлена в 23:20 мск 19 ноября. В Минобороны отметили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили дрон в небе над Подмосковьем.

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