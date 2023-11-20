Токио, 20 ноября, 2023, 07:03 — ИА Регнум. Японское правительство, используя дипломатические каналы, работает над скорейшим освобождением судна Galaxy Leader, захваченного ранее в Красном море мятежниками-хуситами (йеменское движение «Ансар Аллах»), заявил журналистам генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

Mj-bird Флаг Японии

Он уточнил, что этим вопросом занимаются минтранс и МИД страны. Мацуно также отметил, что Токио поддерживает контакты по указанному инциденту с Ираном, Оманом и Саудовской Аравией.

Генсек добавил, что на захваченном судне не было граждан Японии. Компанией — оператором корабля является японская Nippon Yusen (NYK Line).

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября телеканал Al Hadath передал, что хуситы захватили в Аденском заливе израильское грузовое судно Galaxy Leader. На его борту находилось 22 члена экипажа. Незадолго до этого инцидента хуситы предупредили о планах захватывать любые суда, связанные с Израилем.

Сразу после захвата Тель-Авив объявили, что Galaxy Leader не является израильским судном и на его борту нет граждан еврейского государства. Позднее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что правительство его страны осуждает захват Galaxy Leader и обвиняет в случившемся Иран.

Член политбюро группировки «Ансар Аллах» Хузам аль-Асад сообщил, что представители йеменского движения будут обращаться с членами экипажа захваченного судна в соответствии с законами ислама.