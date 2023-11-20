Кемерово, 20 ноября, 2023, 06:43 — ИА Регнум. Экс-губернатор Кемеровской области Аман Тулеев ушёл из жизни в возрасте 79 лет. Об этом 20 ноября сообщил действующий глава региона Сергей Цивилёв на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Аман Тулеев

Цивилёв назвал экс-губернатора Амана Гумировича Тулеева ярким, неординарным человеком, посвятившим всю свою жизнь Кузбассу и России.

«Это невосполнимая утрата. С Аманом Гумировичем связана целая эпоха в жизни нашего региона: он возглавил его в тяжелое время, когда шахтеры сидели на рельсах, перекрывая движение на Транссибе, и сумел вывести из кризиса», — пишет Цивилёв.

По словам главы Кемеровской области, жители Кузбасса помнят Тулеева как истинно народного губернатора, который всегда в своей деятельности на первое место ставил интересы людей.

«Светлая память Аману Гумировичу», — заключил Цивилёв.

Аман Тулеев руководил Кемеровской областью в период с 1997 по 2018 год. У него было множество наград, в том числе орден Почета, орден Александра Невского, он являлся полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Кроме того, у него были ордена иностранных государств, а также ему присвоены звания «Народный губернатор», «Герой Кузбасса».