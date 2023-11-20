Британская атомная субмарина едва не затонула в Атлантическом океане
Лондон, 20 ноября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка Vanguard Военно-морских сил Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубинометров субмарины, сообщила газета The Sun со ссылкой на собственные источники.
«Технически субмарина всё ещё была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае глубокого погружения весь экипаж перешёл бы на боевые посты… Этого не произошло», — рассказал источник.
Отмечается, что датчики, показывающие глубину, вышли из строя, когда субмарина, на борту которой находились 140 человек, готовилась к плановому патрулированию в Атлантическом океане. Издания отметило, что британское военное командование начало расследование инцидента.
Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что британская атомная подводная лодка HMS Audacious, разработанная и построенная для «противостояния России», уже около года простаивает в ожидании ремонта. В публикации Daily Express отметили, что поломка субмарины общей стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов является серьёзной проблемой для национальной безопасности Великобритании.