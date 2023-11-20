Лондон, 20 ноября, 2023, 06:40 — ИА Регнум. Атомная подводная лодка Vanguard Военно-морских сил Великобритании едва не утонула в результате нарушения работы одного из глубинометров субмарины, сообщила газета The Sun со ссылкой на собственные источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Технически субмарина всё ещё была на той глубине, на которой она может действовать. Однако в случае глубокого погружения весь экипаж перешёл бы на боевые посты… Этого не произошло», — рассказал источник.

Отмечается, что датчики, показывающие глубину, вышли из строя, когда субмарина, на борту которой находились 140 человек, готовилась к плановому патрулированию в Атлантическом океане. Издания отметило, что британское военное командование начало расследование инцидента.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что британская атомная подводная лодка HMS Audacious, разработанная и построенная для «противостояния России», уже около года простаивает в ожидании ремонта. В публикации Daily Express отметили, что поломка субмарины общей стоимостью 1,3 млрд фунтов стерлингов является серьёзной проблемой для национальной безопасности Великобритании.