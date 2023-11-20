Париж, 20 ноября, 2023, 06:28 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что в ходе боёв в секторе Газа гибнет слишком большое количество гражданских.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Президент Франции Эммануэль Макрон заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что в войне Израиля против ХАМАС в секторе Газа было «слишком много потерь среди гражданского населения», — сообщило агентство Agence France-Presse со ссылкой на канцелярию французского президента.

Также Макрон напомнил Нетаньяху об «абсолютной необходимости» отличать боевиков палестинского движения ХАМАС от мирных жителей и важности достижения договорённости о гуманитарном прекращении огня.

Как передавало ИА Регнум, ранее Макрон в интервью BBC заявил, что удары Армии обороны Израиля, в результате которых гибнет мирное население сектора Газа, являются необоснованными, и призвал к прекращению огня. Президент Франции подчеркнул, что выходом из кризисной ситуации может стать только объявление гуманитарных пауз с последующим прекращением огня.