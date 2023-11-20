Вашингтон, 20 ноября, 2023, 05:56 — ИА Регнум. С давлением со стороны рекламодателей, настойчиво советующих покинуть занимаемый пост, столкнулась гендиректор соцсети X (бывшая Twitter) Линда Яккарино. Об этом 19 ноября сообщило издание Financial Times, ссылаясь на источники.

Ministério Das Comunicações Илон Маск

Крупные предприниматели из сферы рекламной индустрии, а также друзья советуют Яккарино покинуть пост, чтобы спасти репутацию после скандала с комментариями владельца соцсети Х Илона Маска о евреях.

Отмечается, что как минимум три человека из числа знакомых с ситуацией рассказали, что Яккарино на выходных получила огромное количество сообщений от людей, связанных с рекламной индустрией, а также от друзей и коллег с призывами уйти в отставку ради сохранения репутации.

Источники издания утверждают, что Яккарино отказалась увольняться, пояснив, что она верит в миссию компании и её сотрудников. Официальных комментариев от руководства соцсети Х по данной ситуации не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что американский миллиардер Илон Маск назвал фальшивыми обвинения в его адрес в поддержке антисемитизма и указал, что желает человечеству процветающего будущего.

Маск подвергся критике и бойкоту со стороны таких крупных корпораций, как Apple и IBM, за комментарий под публикацией одного из пользователей соцсети, который написал, что еврейские сообщества продвигают в отношении «белых людей» такую же ненависть, которую требуют прекратить в отношении себя. Миллиардер согласился с данным утверждением.

При этом Илон Маск пообещал, что владеющая соцсетью Х компания 20 ноября подаст «термоядерный» иск против всех организаций и компаний, которые выступили против него после его якобы антисемитских высказываний.