Токио, 20 ноября, 2023, 05:42 — ИА Регнум. Рейтинг ободрения правительства премьер-министра Японии Фумио Кисида опустился до 24%, обновив тем самым последний антирекорд в 29%. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведённого газетой «Иомиури».

Иван Шилов ИА REGNUM Фумио Кисида

Согласно результатам исследования, рейтинг одобрения действующего правительства Японии составил 24%, что является самым низким показателем с момента вступления Кисиды в должность премьер-министра.

Наиболее распространённым ответом на вопрос о том, почему японцы не поддерживают кабмин Кисиды, было отсутствие особых надежд на его политику. При этом порядка 66% респондентов заявили о разочаровании в экономических мерах правительства по борьбе с ростом цен в стране.

Как передавало ИА Регнум, также минимальной отметки достиг рейтинг одобрения деятельности президента Соединённых Штатов Америки Джо Байдена. Согласно результатам опроса, которые привёл телеканал NBC News, деятельность Байдена поддерживают 40% избирателей. Таким образом, американский лидер впервые отстал от экс-президента США Дональда Трампа в преддверии президентских выборов в 2024 году.