Доха, 20 ноября, 2023, 05:30 — ИА Регнум. Премьер-министр и министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани с 21 ноября начнет визит в Россию и Британию в рамках миссии глав МИД семи арабских и мусульманских стран по урегулированию ближневосточного конфликта, сообщил официальный представитель катарского внешнеполитического ведомства Маджид аль-Ансари в комментарии агентству новостей QNA.

U.S. Department of State Мухаммед бен Абдулрахман Аль Тани

Аль Тани должен посетить в рамках своей поездки все пять стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН. Помимо России и Британии, к ним относятся США, Китай и Франция.

Аль-Ансари уточнил, что на переговорах планируется обсудить запуск «серьезного и реального политического процесса» для достижения мира в соответствии с международными нормами. Кроме того, все встречи будут посвящены мерам сдерживания израильских властей и прекращению боевых действий для обеспечения коридоров по доставке в сектор Газа срочной помощи.

Как сообщало ИА Регнум, 24 октября эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани призвал прекратить позволять Израилю совершать «неконтролируемые убийства» в секторе Газа. Он подчеркнул, что нельзя продолжать игнорировать блокаду, оккупацию и поселенческую активность со стороны еврейского государства.

Эмир также отметил недопустимость того, что целому народу ограничивают доступ к воде, еде и медикаментам. 16 ноября Совбез ООН принял резолюцию Мальты, нацеленную на защиту детей в секторе Газа.